Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin yarın akşam 55. Bölümü ekrana gelecek.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yarın akşam ekrana gelecek 55. bölümünün tansiyonu oldukça yüksek… Kıvılcım’ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirdiği sahneler, Ertuğrul ile Mihri’nin vedası, Alev ile Apo’nun karar anları gibi konular çok konuşulacak. Dizinin diğer akslarında da gerilimin tavan yapacak. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem’le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa’nın hayatına da yeni biri girecek.

Bir süredir kendisini çocuğuna adayan Doğa’nın hayatına girecek olan zengin iş insanı 57. Bölümde hikâyeye dahil olacak. İki usta kalem Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin kadrosuna katılacak isim bugün belli oldu. Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, fenomen dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı. Hayat vereceği karakterin adı henüz netleşmeyen Taşaner rol için provalara başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK KRİZ VAR

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yarın akşam ekrana gelecek 55. bölümünde boşanma krizi yaşanacak. Abdullah amacına ulaşabilecek mi seyirciler çok merak ediyor. Öte yandan sezon finali öncesinde dizide yeni vedaların da olabileceği konuşuluyor