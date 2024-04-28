BBP Genel Başkanı Destici'den Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü seçiminde 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, İYİ Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu ile telefonda görüştü.

Destici, görüşmede, Dervişoğlu'na kurultayın sonuçlarının şahsına, ailesine, İYİ Parti camiasına, Türk siyasetine ve ülkeye hayırlar getirmesi dileklerini iletti.