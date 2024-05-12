İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı

İsveç'te, 4 milyondan fazla kişiyle yapılan bir araştırmada, 32 kanser türünün yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

İsveç'te 4 milyondan fazla kişiyle araştırma yapıldı: Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı

Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

Kaynak: AA

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