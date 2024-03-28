Bu yıl, daha önce hiç olmadığı kadar genç insanlarda kolon kanser görülecek
Kalın bağırsak ve rektum kanserleri 50 yaşın altındaki insanlarda görülme sıklığı her geçen yıl daha da artıyor.
Bu yıl, genç insanlarda kolon kanserinin artış göstermesi endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kalın bağırsak ve rektum kanserlerindeki artış, 50 yaşın altındaki bireylerde dikkat çekici bir şekilde yükseliyor. Uzmanlar, bu artışın nedenlerini inceleyerek toplum sağlığı açısından önemli bir konuyu gündeme getirmeyi planlıyor.
The New York Times'ın haberine göre, Marisa Peters'in yaşadığı deneyim, genç yaşta kolorektal kanser teşhisi konan bireylerin hikayelerinden sadece bir tanesi. Belirtilerinin başlangıcından itibaren uzun bir süreç yaşayan Peters, hastalığın genç ve sağlıklı bireyleri de etkileyebileceği gerçeğiyle karşılaştı. Bu durum, genç nüfusun kolon kanseri riski altında olduğunu gösteren önemli bir örnek oldu.
Kolon Kanseri Yıllık Yüzde 2 Artış Gösteriyor
Yale Kanser Merkezi'nde Gastrointestinal Kanserler Merkezi'nin eş-direktörlerinden Dr. Michael Cecchini'nin ifadeleri, konunun ciddiyetini vurguluyor.
Erken başlangıçlı kolorektal kanserlerin yıllık %2 artış göstermesi, bu hastalığın genç bireyler arasında giderek daha fazla sorun haline geldiğini gösterirken, özellikle 50 yaşın altındaki erkeklerde ve kadınlarda kanser ölümlerinin önemli bir nedeni haline gelmesi, sağlık otoriteleri tarafından endişeyle karşılanıyor.
Kolon Kanseri Belirtileri?
Memorial'ın internet sitesinde yer alan içeriğe göre, Kolon kanserinin belirtileri arasında; Karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık arasında gidip gelen tuvalet alışkanlığında değişiklik, dışkı şeklinin ince-uzun olması, kilo kaybı ve yorgunluk yer alıyor.
Kolon (bağırsak) kanserinin belirtileri şunları içerir:
Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik
Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama
Kansızlık (anemi)
Yorgunluk ve halsizlik
Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması
Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı
Karın ağrısı ya da pelvik ağrı
Kilo kaybı
Mide bulantısı ve kusma
Göz akında ve ciltte sararma
Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi
Yutma güçlüğü
Yemek yerken çok çabuk doyma hissi