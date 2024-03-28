TEİS'ten SGK'nın mide ilaçlarına ilişkin kararına tepki

Sosyal Güvenlik Kurumu, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından birinin bulunması durumunda muadilinin bedelinin kurum tarafından ödenmeyeceği bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile amaçlanan, ilaçların etken maddeleri ve etkileri açısından birbirinden farklı olan ilaçların, muadil olarak kabul edilmemesi ve bu şekilde ilaç kullanımının daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmişti. TEİS Genel Başkanı Saydan, SGK'nın bu kararına tepki gösterdi.

Bu Uygulama 'Eşdeğer İlaç' Kavramına Zarar Verecek

"Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek.

Mide ilaçları hepimizin günlük hayatımızda kullandığı ve ihtiyaç duyduğu ilaçlardır. Eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza ‘ilacın ödenmiyor, çünkü başka bir etken maddeli ilaç elinde mevcut görünüyor’ demek zorunda kalacak olmamızdan son derece üzgünüz. Aslında bu mide ilaçlarının ödeme sisteminde yaptığı değişikliği SGK kurum olarak kendisi duyurmalıydı, ancak bu uygulamayı herhangi bir yazılı duyuru ya da düzenleme olmadan hayata geçirdi.

Tasarruf amacı ile yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar 'eşdeğer ilaç' kavramına da zarar vermektedir. Çünkü bu 6 grup mide ilaçlarının etken maddeleri tamamı ile farklı ve birbirleriyle eşdeğer değildir. Böyle uygulamalar eşdeğer ilaç uygulamasını, dolayısıyla da eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak yanlış uygulamalardır. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bu tür uygulamaların eczacılarınızdan kaynaklanmadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tasarrufu olduğunu bilmelerini istiyoruz."