TRT1'in ilgi gören dizisiydi... Birçok rakibini geride bırakan diziye final şoku

Feyyaz Şerifoğlu'nun hayranları üzücü bir haberle karşı karşıya kaldı. Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisinin final yapmasının ardından ekrana veda eden Feyyaz Şerifoğlu, TRT1'de yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak maalesef, bu yeni dizi beklenen ilgiyi göremedi ve reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi.

Başlangıçta büyük umutlarla başlatılan ve dev bütçeler ayrılan bu dizi, tüm tanıtım kampanyalarına rağmen istenilen izleyici kitlesine ulaşamadı. Sonuç olarak, TRT1 yönetimi sevilen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi projesi için final kararı almak zorunda kaldı.

BİR SEVDADIR FİNAL YAPIYOR

Güçlü konusu ve iddialı oyuncu kadrosuyla TRT1 ekranlarına damgasını vuran Bir Sevdadır dizisinden ekran başındakileri hayal kırıklığına uğratan haber geldi. Yakın bir zaman önce yapılan değişiklik sonucunda Yıldız Aşanboğa yerine Günay Günaydın'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Bir Sevdadır, final yapan diziler kervanına katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Bir Sevdadır” dizisi TRT’nin 2024’ün başında seyirciyle buluşturduğu iddialı projelerinin arasında yer alıyordu. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı.

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13.bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11.bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.