Kıyım sürüyor! Kanal D'nin fenomen dizisi 5 bölüm sonra final yapıyor

Yerli yapım dizilerinin sevilen isimlerinden biri olan Yargı, final bölümlerine doğru heyecanını arttırmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini üstlendiği diziye, yeni bir isim daha konuk olacak.

Yargı dizisine konuk olarak katılacak olan oyuncunun kimliği merak konusuydu. Sonunda yapılan açıklamayla birlikte, bu merak da son buldu. Dizinin kadrosuna katılacak olan yeni oyuncu, izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı.

Bu yeni gelişmeyle birlikte, Yargı dizisinin final bölümlerinin daha da heyecanlı ve sürpriz dolu olacağı kesinleşmiş oldu.

95.BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin 3 sezondur tüm dünyada en çok ses getiren dizilerinden Yargı, 95. Bölümünde ekrana veda edecek.

Ay Yapım’ın prestij projeleri arasına adını yazdıran Yargı dizisi büyük finale doğru adım adım yaklaşıyor. Sema Ergenekon’un güçlü kaleminden çıkan dizinin son beş bölümünde heyecan yine zirvede olacak. Ali Bilgin ile Beste Sultan’ın yönettiği diziye ödüllü bir aktör konuk oluyor.

Ruhi Sarı fenomen dizinin son bölümlerine konuk olarak katılacak ve Ilgaz’a (Kaan Urgancıoğlu) yönelik operasyonu gerçekleştirecek. “Yargı” yeni bir değişiklik olmazsa 26 Mayıs’ta ekrana veda edecek.