Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor

NOW TV ekranlarında yayımlanan ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisine final kararı verildi. Şevket Çoruh dizide başrol olarak yer alıyordu. Oyuncunun yeni adresi belli oldu. Kanal D'ye geçeceği öne sürüldü. Peki hangi diziye geçiyor? İşte dizi dünyasındaki bomba transfer iddiası

Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor

Medyada beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Efsane isim kadroya geri dönecek iddiası.... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin iç yapımlar şirketi D Media’nın haklarını devraldığı fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın 19. Sezonunun da çekilmesi gündemde…

Arka Sokaklar dizisi 18. Sezonunda da cuma akşamları ilgiyle izleniyor. Geçen günlerde vefat eden duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Şimdi dizinin yeni sezon için de devam etmesi gündemde… Bu arada da kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı.

Medyada görülmemiş gelişme. NOW TV'den Kanal D'ye geçiyor - Resim : 1

NOW TV EKRANINA VEDA EDİYOR

Son dizisi “Korkma Ben Yanındayım” ekrana veda edecek olan ünlü aktör Şevket Çoruh’a 17 sezon boyunca Mesut rolüyle büyük emek verdiği “Arka Sokaklar”a dönmesi için bir kez daha teklif götürüldü. Geçen yıl projeden ayrılan Çoruh’un diziye dönmesi için birçok kez teklif götürülmüştü. Başarılı oyuncuyla yeniden görüşmeler başladı.

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