Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...

Yargı dizisinin finaline ilişkin son gelişmeler dikkat çekiyor. Dizinin çekimlerinin durdurulduğu ve yeni bölüm çekimlerinin gerçekleştirilmeyeceği bilgisi, dizi severler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, çekilmiş olan bölümlerin ise ekrana getirileceği belirtiliyor.

Dizinin ne zaman final yapacağı ise belli oldu.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor.

İNCİ TANELERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisiyle ilgili alınan karar da ortaya çıktı. Gelen bilgiye göre İnci Taneleri dizisi yoluna devam edecek. Haziran ayında sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak.