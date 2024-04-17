Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...

Finali yaklaşan Yargı dizisinin çekimleri durduruluyor. Yeni bölüm çekimleri artık yapılmayacak. Gelen bilgilere göre çekilmiş olan bölümler ekrana getirilecek. Peki ama Yargı ne zaman final yapacak? İşte detaylar

Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...

Yargı dizisinin finaline ilişkin son gelişmeler dikkat çekiyor. Dizinin çekimlerinin durdurulduğu ve yeni bölüm çekimlerinin gerçekleştirilmeyeceği bilgisi, dizi severler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, çekilmiş olan bölümlerin ise ekrana getirileceği belirtiliyor.

Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...Gözden Kaçmasın

Dizinin ne zaman final yapacağı ise belli oldu.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak.

Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor.

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorGözden Kaçmasın

İNCİ TANELERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisiyle ilgili alınan karar da ortaya çıktı. Gelen bilgiye göre İnci Taneleri dizisi yoluna devam edecek. Haziran ayında sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak.

Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... - Resim : 4

Türkiye'nin eğlence haritası ortaya çıktı. Dizi ve film birinci sırada. Xsights Marketing Türkiye için araştırdıTürkiye'nin eğlence haritası ortaya çıktı. Dizi ve film birinci sırada. Xsights Marketing Türkiye için araştırdıYaşam

Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası
Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası
81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi...
81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi...
Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''
Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor
KAP'a açıklama yapıldı: ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası