Kanal D'nin en iddialı dizisi... İnci Taneleri dizisinin yeni adresi belli oldu...

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni yayın adresi belli oldu. Artık, Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da da izleyicilerle buluşacak. Dizinin uluslararası platformlarda da yer alacak olması, Türk televizyon sektörünün yükselen değerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yeni yayın adresiyle birlikte dizinin Balkanlar'da da geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin Kanal D ekranındaki başarısı sınırları aştı, Balkanlar’a ulaştı. Yayına başladığı günden bu yana reyting listeleri ve sosyal medyada zirvede yer alan dizi, çok yakında Makedonya’da yayına başlayacak. Her hafta büyük beğeni toplayan İnci Taneleri, yeni bir proje olmasına rağmen şimdiden yurt dışı pazarında kendine yer buldu. Makedonya’ya satışı gerçekleşen dizinin başka ülkelerden de talep gördüğü öğrenildi

ARNAVUTLUK VE SIRBİSTAN SIRADA

Kuzey Makedonya'nın ardından Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin Sırbistan ile Arnavutluk televizyonlarında da yayımlanması bekleniyor.

CANNES'DA ÖZEL GÖSTERİM BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

85 ülkeden içerik üreticileri ve dağıtımcıların katıldığı, bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel bir gösterim yapıldı. Sektörün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte diziye ilgi büyük oldu.