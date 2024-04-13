Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış...

Yumurta kabukları, genellikle çöpe atılan ve atık olarak görülen mutfak artıkları arasında yer alır. Ancak, öğrendikten sonra asla çöpe atmayacaksınız; çünkü yumurta kabukları pek bilinmeyen faydaları ile oldukça değerli bir malzemedir. Yumurta kabuklarını ezip saksı diplerine eklediğinizde bitkilerinizin daha sağlıklı ve canlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Yumurta Kabukları Çiçeklere Nasıl Verilir?

Yumurta kabuğunu özellikle iç mekan bitkilerinin toprak karışımı içerisine direk olarak uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Yumurta kabuğunun iç yüzeyinde yer alan zar temizlenmediği takdirde ne yazık ki kök çürümesine neden olabilirsiniz. Yine yumurta kabuğunun dışında yer alan bazı kalıtlarda aynı şekilde toprak mikroorganizmasını bozabilir. Bu da bitkinizde çeşitli hastalıkların uyanmasına neden olabilir.

Yumurta kabuğunun kullanım nedeni olarak kalsiyum ihtiyacından bahsedilir. Fakat kalsiyum sağlamak isterken gözden kaçırılan noktalar nedeniyle bitkimizi kaybedebiliriz.

Bu nedenle yumurta kabuklarını daha çok kompostlarınızın içerisine dahil etmeniz daha olumlu sonuç almanızı sağlayacaktır (Kompost nasıl yapılır?). Ya da haşlanmış yumurtanın suyunu dinlendirdikten sonra kullanabilirsiniz. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta söz konusu. O da suda herhangi bir yumurta kalıntısı olmamalı. Yoksa yine sorunlar yaşamanız kaçınılmaz olur. Haşlanan yumurta suyu bu koşulları sağlıyorsa ayda bir defa bitkilerinizin bulunduğu saksı büyüklüğüne uygun olacak şekilde ve miktarda sulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yumurta Kabuklarının Diğer Kullanım Alanları

Yumurta kabukları, hayvan beslemede de kullanılabilir. Özellikle kümes hayvanları için kalsiyum kaynağı olarak kullanılabilen kabuklar, hayvanların kemik ve tüy sağlığını destekleyebilir.

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Yumurta kabukları, sanat ve el işi projelerinde de kullanılabilir. Kabuklar ezilerek toz haline getirildikten sonra boya veya yapıştırıcı ile birlikte kullanılarak dekoratif amaçlı projelerde kullanılabilir.

Yumurta kabukları, ev temizliği için de kullanışlıdır. Özellikle lavabo ve banyo tıkanıklıklarını açmak için kullanabilirsiniz. Kabukları ince parçalar halinde doğrayarak tıkanıklığın olduğu yerlere dökebilirsiniz. Bu işlemin hemen ardından kaynar su dökmeniz gerekmektedir.

Kaynaklar: gercekgundem.com, evimdergisi.com.tr