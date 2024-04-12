Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü

Kızıl Goncalar adlı NOW TV dizisinin bayram arası sonrası yayınlanacak olan yeni bölümünde merakla beklenen gelişmelerin yaşanacağı belirlendi. Özellikle Zeynep'in bebeklik battaniyesini gören Levent'in büyük bir sır öğreneceği ve Mira'nın Meryem'in kızı olduğunun ortaya çıkacağı yeni bölümde, izleyicileri heyecanlı anlar bekliyor.

GERÇEK ORTAYA SONUNDA ÇIKIYOR

Zeynep'in bebeklik battaniyesinin ortaya çıkmasıyla birlikte Levent'in karşılaşacağı sır, dizinin akışını tamamen değiştirebilir. Aynı şekilde Mira'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkması da dizinin ilerleyen bölümleri için merak uyandıran bir konu olmaya devam ediyor.

Yeni bölümün 15 Nisan 2024 Pazartesi günü NOW TV ekranlarında yayınlanacak olması, izleyicilerin heyecanını arttırmış durumda. Bu önemli gelişmelerin ardından Levent'in nasıl bir tutum sergileyeceği ve Mira'nın gerçek kimliğiyle nasıl başa çıkacağı da büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Kızıl Goncalar dizisinin izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak olan yeni bölümü, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü NOW TV ekranlarında olacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.