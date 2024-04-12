Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Türkiye’de en çok sevilen otomobil markalarından olan Chery’nin 2024 yılının nisan ayı fiyat listesi sonunda belli oldu. Otomobil alacaklara dev bir indirim müjdesi var
Chery, Türkiye pazarında oldukça sevilen bir otomobil markası olarak bilinmektedir. 2024 yılının nisan ayı itibarıyla, Chery'nin fiyat listesi sonunda netlik kazandı ve otomobil tutkunlarına müjdeli bir haber getirdi. Yapılan açıklamaya göre, Chery marka otomobillerde devasa bir indirim uygulanacak.
Chery markasının Türkiye pazarındaki popülaritesi ve tercih edilirliği göz önüne alındığında, bu indirimin markanın daha geniş kitlelere hitap etmesine de katkı sağlayacağı öngörülüyor...
NİSAN AYI Chery FİYAT LİSTESİ
Yeniçağ'da yer alan haberde; Otomobil devinin nisan ayına özel başlattığı kampanyanın detaylarına yer verildi.
İşte, Çinli otomotiv devi Chery’nin 2024 Nisan ayı fiyat listesi:
Chery Omoda 5:
Comfort - 1.303.000 TL
Luxury - 1.393.000 TL
Excellent - 1.503.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro:
Luxury - 1.443.000 TL
Excellent - 1.553.000 TL
Avantgarde - 1.653.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro:
Luxury - 1.583.000 TL
Excellent - 1.693.000 TL
Avantgarde - 1.843.000 TL Fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.
Chery'nin 2024 yılının nisan ayı fiyat listesiyle ilgili detaylı bilgilere markanın resmi web sitesi veya yetkili satıcıları aracılığıyla ulaşabilirsiniz