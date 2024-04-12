Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu

Türkiye’de en çok sevilen otomobil markalarından olan Chery’nin 2024 yılının nisan ayı fiyat listesi sonunda belli oldu. Otomobil alacaklara dev bir indirim müjdesi var

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Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu

Chery, Türkiye pazarında oldukça sevilen bir otomobil markası olarak bilinmektedir. 2024 yılının nisan ayı itibarıyla, Chery'nin fiyat listesi sonunda netlik kazandı ve otomobil tutkunlarına müjdeli bir haber getirdi. Yapılan açıklamaya göre, Chery marka otomobillerde devasa bir indirim uygulanacak.

Chery markasının Türkiye pazarındaki popülaritesi ve tercih edilirliği göz önüne alındığında, bu indirimin markanın daha geniş kitlelere hitap etmesine de katkı sağlayacağı öngörülüyor...

NİSAN AYI Chery FİYAT LİSTESİ

Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu - Resim : 1

Yeniçağ'da yer alan haberde; Otomobil devinin nisan ayına özel başlattığı kampanyanın detaylarına yer verildi.

En uygun sıfır araçlar: Biri 437.000 TL, diğeri ise 668.900 TL...En uygun sıfır araçlar: Biri 437.000 TL, diğeri ise 668.900 TL...Ekonomi

İşte, Çinli otomotiv devi Chery’nin 2024 Nisan ayı fiyat listesi:

Chery Omoda 5:

Comfort - 1.303.000 TL

Luxury - 1.393.000 TL

Excellent - 1.503.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro:

Luxury - 1.443.000 TL

Excellent - 1.553.000 TL

Avantgarde - 1.653.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro:

Luxury - 1.583.000 TL

Excellent - 1.693.000 TL

Avantgarde - 1.843.000 TL Fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery'nin 2024 yılının nisan ayı fiyat listesiyle ilgili detaylı bilgilere markanın resmi web sitesi veya yetkili satıcıları aracılığıyla ulaşabilirsiniz

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