Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber...

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon ücretlerinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Bu gelişme emekliler için sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Artık Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alanlar daha yüksek promosyon ücretlerinden faydalanabilecekler.

EMEKLİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BANKA

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emeklilerin en çok tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası bu durumu tersine çevirmemek için emeklilere ödediği promosyona zam yaptı.

İşte bankanın internet sitesinden yapılan duyuru

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim Merkezimiz

aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.​​​​​​​​​