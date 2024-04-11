TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor

TRT1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, reytinglerde büyük bir başarı elde etti.

Bu başarı sayesinde dizi, 5. sezon için onay almayı başardı.

Ancak hayranları üzecek bir gelişme de yaşandı; dizinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Köprü Film’in TRT için çektiği fenomen dizi “Gönül Dağı”, 5. Sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

TRT’nin 4 yıldır cumartesi akşamlarına damgasını vuran “Gönül Dağı” dizisinin sezon final tarihi belli oldu. 134. bölümü 6 Nisan’da yayınlanan dizinin bayram tatili nedeniyle 13 Nisan’da yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 20 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan dizi, 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak 142. Bölümüyle yaz tatiline çıkacak.

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizinin beşinci sezon çekimleri ağustos ortasında başlayacak. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı dizi Eskişehir Sivrihisar’da çekiliyor.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; 5.sezon onayı alan '' Gönül Dağı'' dizisinin kadrosuna Eylül ayı itibariyle yeni oyuncular katılacak.