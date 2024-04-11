TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor

TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisinden bir iyi bir de kötü haber var

TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor

TRT1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, reytinglerde büyük bir başarı elde etti.

Bu başarı sayesinde dizi, 5. sezon için onay almayı başardı.

Ancak hayranları üzecek bir gelişme de yaşandı; dizinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Köprü Film’in TRT için çektiği fenomen dizi “Gönül Dağı”, 5. Sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorGözden Kaçmasın

TRT’nin 4 yıldır cumartesi akşamlarına damgasını vuran “Gönül Dağı” dizisinin sezon final tarihi belli oldu. 134. bölümü 6 Nisan’da yayınlanan dizinin bayram tatili nedeniyle 13 Nisan’da yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 20 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan dizi, 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak 142. Bölümüyle yaz tatiline çıkacak.

TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor - Resim : 2

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizinin beşinci sezon çekimleri ağustos ortasında başlayacak. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı dizi Eskişehir Sivrihisar’da çekiliyor.

ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli olduATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli olduGözden Kaçmasın

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; 5.sezon onayı alan '' Gönül Dağı'' dizisinin kadrosuna Eylül ayı itibariyle yeni oyuncular katılacak.

İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor
Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor
Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın Etli yemeğe birkaç tane ekleyin, aromasını ve lezzetini iki kat birden artırın
Kıvrak zekaya sahip 4 burç! Düşünceleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar Kıvrak zekaya sahip 4 burç! Düşünceleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?