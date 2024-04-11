İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, İnci Taneleri dizisinin popüler mekanı olan pavyon, yeni bir şarkı eşliğinde tekrar açılıyor. Ramazan ayı boyunca yapılan değişikliklerin ardından, pavyonun tekrar açılmasıyla birlikte diziye olan ilginin artması bekleniyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı "İnci Taneleri" dizisinde ramazan ayı boyunca pavyondaki cesur dans sahnelerine ara verilmişti.



İnci Taneleri dizisinin geçen hafta bölümü yetişmemiş, bu hafta da bayram arası verilmişti. İlk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran dizi iki haftalık aranın ardından 18 Nisan Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Dizinin Hazar Ergüçlü‘nün hayat verdiği fenomen karakteri Dilber, hem yeni şarkısı ile hem yeni dansı ile pavyonu yeniden açacak. Yılmaz Erdoğan’ın eşini öldürmekten hüküm giymiş olan öğretmen Azem rolüne hayat verdiği dizide Erdoğan’a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı "İnci Taneleri" dizisinin sezon finali haziran ayında gerçekleşecek. Dizinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.



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