NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti

Show TV ile NOW TV arasında rekabet büyüyor. Yabani dizisiyle Bahar dizisi arasındaki rekabetin kazananı Show TV oldu. Bahar dizisi reytinglerde yükselişe geçerken Yabani dizisi çöküşe geçti. Dizide kan kaybı devam ederken televizyongazetesi.com'da dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Yabani isimli Now televizyon kanalında yayınlanan dizinin ilk bölümlerinde elde edilen yüksek reytingler uzunca bir süre devam etti.

Ancak Show TV’de yayınlanmaya başlanan Bahar isimli diziden sonra Yabani isimli proje olan ilginin azaldığını reytinglerde görmeye başladık.

Halit Özür Sarı ile Simay Barlas ikilisinin başrolünde yer aldığı Yabani dizisi hala geniş bir izleyici kitlesini etkiliyor ama reytingler noktasında ilk başladığı dönemlerdeki güçlü görüntüsünü sergileyemiyor.

Fakat dizinin önemli karakterlerinden olan Asi ile Alaz karakterlerine gösterilen ilgi sosyal medyada artmaya devam ediyor.

Rojbin Erden, Yabani dizisindeki Asi karakteri ile bir anda sosyal medyada parladı. Bertan Asllani için de Alaz karakterinin güçlü bir geri dönüşünün olduğu görülüyor.

Asi ile Alaz çiftine gösterilen sosyal medyadaki büyük ilgi, iki genç oyuncunun güçlü uyumunu ve yüksek enerjisini anlatmaya yetiyor.

Ancak Yabani dizisindeki reyting düşüşü ise projenin hikaye olarak zayıfladığının da bir göstergesi…

Bertan Asllani ile Rojbin Erden hayranları projenin ikinci sezonda da devam etmesini çok arzu ediyor. Sadece yerli izleyicilerin değil, yabancı dizi hayranlarının da bu ikiliyi çok sevdikleri sosyal medyaya yansıyan ve sürekli artış gösteren paylaşımlardan anlaşılıyor.

Yabani dizisinin reytinglerinde yaşanan düşüş bu nedenle birçok dizi hayranını rahatsız etmiş durumda.