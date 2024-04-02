Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Hazar Hazar Ergüçlü'nün oyuncu kadrosunda yer aldığı ''İnci Taneleri'' dizisinin yeni bölümünün çekilemediği öğrenildi. Dizi yayına ara mı verecek?

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı "İnci Taneleri" dizisinin yeni bölümünün çekilemediği gelen haberler arasında. Dizi severlerin merakla beklediği yeni bölümün çekilmemesi, izleyicilerde endişe yaratmış durumda. Peki, bu durum dizinin yayın hayatına nasıl etki edecek?

Yapımcı firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizi setinde yaşanan gelişmelerin yeni bölümün çekilmesini engellediği konuşuluyor. Bu durum, dizinin yayına ara verebileceği ihtimalini akıllara getiriyor

İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAYINA ARA VERİYOR

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kanal D ekranlarının tartışmalara yol açan yeni dizisi İnci Taneleri, çekimlerde sıkıntı yaşıyor.

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber - Resim : 1

Dizinin bu hafta yayımlanacak bölümünün çekimleri yetişmediği öğrenildi.

BKM’nin Kanal D için çektiği Yılmaz Erdoğan’ın “İnci Taneleri” dizisi perşembe akşamları şiirsel dili ve etkileyici konusuyla seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi.

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber - Resim : 2

Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kanal D'nin rekortmen dizisi “İnci Taneleri” haziran ayında sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümleri ise eylül ayında ekranda olacak.

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