ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu

ATV, Kanal D, Star TV ve TRT1 arasındaki çekişme izleyicilerin beğenisine sunulan dizilerle devam ediyor. Son dönemde en dikkat çeken yapımlardan biri ise Kanal D ekranlarındaki İnci Taneleri dizisi oldu.

İnci Taneleri, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği ve büyük beğeni toplayan bir yapım haline gelerek Kanal D'nin en çok izlenen dizisi konumuna yükseldi. Dizinin etkileyici hikayesi, başarılı oyuncu kadrosu ve kaliteli yapımı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Kanal D'nin bu iddialı yapımı, diğer kanalların da rekabetini arttırdı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “İnci Taneleri” dizisi 10 haftadır perşembe akşamları en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. BKM imzalı dizi total’de 6.39, ABC1’de 9,30 ve AB’de 8,11 reytingle ekran yolculuğunda zirvedeki yerini korudu. Şenol Sönmez’in yönettiği dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü oyunculardan oluşan güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Dizinin 10. bölümünde Zahir, Alişan’la birlikte ortadan kaybolup izini kaybettirince Dilber büyük bir yıkım yaşadı. Kendisine çıkış yolu arayan Dilber’in bulduğu çözümler etrafındakiler tarafından destek görmedi. Kızı Nehir’e ulaşmak için gözünü karartan Azem, hiç istemediği bir yola başvurarak Nehir’i evlat edinen ailenin adresine ulaştı. Ancak Nehir’in yaşadığı sorunlar yüzünden beş yıl önce kaçtığı ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

Kızına kavuşmak isteyen Azem yeni ipuçlarının peşine düştü. Piraye, Azem’in hayatında bir kadın olduğunu öğrenince aralarına mesafe koymaya karar verdi. Piraye’nin soğukluğunu hisseden Azem ise bu tavırlara bir anlam veremedi. Diğer tarafta Cihan, Sırat’la olan gerilime son vermek için elindeki kozu büyük patron Rezzan’a göstermek istedi. Sırat, elinde silahla Rezzan’ın karşısına dikilirken Cihan’ın gelişi işleri iyice karıştırdı.