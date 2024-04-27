Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu

Kadıköy'den belediye başkanlığına aday olmasının ardından seçimlerde başarı gösteremeyen Fatih Mehmet Maçoğlu, arıcılığa döndü.

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Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu

Bir önceki Tunceli Belediye Başkanlığı görevini yürütmesinin ardından 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul’un Kadıköy ilçesinden aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu, başarısız sonucun ardından memleketinde arı yetiştiriciliğine başladı.

Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu - Resim : 1

Maçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, arı bakımı ve bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara arılarını göndermeyi planladığını açıkladı.

Maçoğlu, bu çalışmalarla doğayı koruyan ve ekolojiyi destekleyen üretim biçimlerini teşvik etmeyi ve bu sürecin bir parçası olmayı hedeflediğini belirtti.

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Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Yerel Seçim İstanbul Kadıköy
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