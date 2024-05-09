Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin: 19 katlı 10 blok dikilecek

İktidara yakın iş insanlarından Orhan Cemal Kalyoncu’un ailesi tarafından kurulan Kozyatağı İnşaat Proje Yatırımları Anonim Şirketi'nin Kozyatağı’ndaki lüks konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin geldi.

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Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin: 19 katlı 10 blok dikilecek

Kozyatağı İnşaat Proje Yatırımları Anonim Şirketi, Ataşehir İçerekenköy’deki E-5 otoyolunun yanında kalan, içerisinde alışveriş merkezi ve Türkiye çapında hizmet veren zincir market bulunan alanda yapmak istediği lüks konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye onay verdi. Bu onayla birlikte Kalyoncular, 462 bin 796 metrekarelik alanda site yapımına başlayacak.

1427 KONUT OLACAK

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; alanda yapılacak olan “Kozyatağı Karma Toplu Konut Projesi” kapsamında yapılacak olan 10 blok da 19 katlı olacak. 9 milyar 857 milyon TL harcanacak projeyle birlikte 78 metre uzunluğundaki gökdelenlerde 1427 konut olacak. Ayrıca 385 ticari alan da inşa edilecek. İnşaat aşamasında 1600 personelin çalışması beklenen projenin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

Proje aynı zamanda Ataşehir Meyve Sebze Hali’nin de hemen yanında bulunuyor. Halin Tuzla’ya taşınacak olması da bölgedeki yapılaşmanın artacağına bir işaret olarak görülüyor.

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