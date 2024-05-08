Skandal olay Muğla'da yaşandı: Antik kentin taşları ile ev yaparken yakalandılar

Muğla'nın Milas ilçesinde eski bir yapının restorasyonu esnasında anti kente ait mermer taş parçalarının kullanıldığı ortaya çıktı.

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Skandal olay Muğla'da yaşandı: Antik kentin taşları ile ev yaparken yakalandılar

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Kemerler Caddesi'nde eski bir yapının restorasyonu için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; yapının duvarlarında antik kente ait mermer taş parçaları kullanıldığı görüldü.

Skandal olay Muğla'da yaşandı: Antik kentin taşları ile ev yaparken yakalandılar - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine Milas Müze Müdürlüğü inceleme başlatıp inşaat çalışmasını durdurdu.

Skandal olay Muğla'da yaşandı: Antik kentin taşları ile ev yaparken yakalandılar - Resim : 2

Yapılan inceleme sonucunda yapıdaki antik taşların sökülerek Milas Müze Müdürlüğü’nde korumaya alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Skandal olay Muğla'da yaşandı: Antik kentin taşları ile ev yaparken yakalandılar - Resim : 3

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