Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan haberlere isyan etti

'Kahtalı Mıçe' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan, gırtlak kanserine yakalandığına ilişkin çıkan haberleri, isyan ederek yalanladı.

Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan haberlere isyan etti

"Kahtalı Mıçe" lakabıyla tanınan ünlü müzisyen Mustafa Aslan, gırtlak kanserine yakalandığına ilişkin iddialarına karşı açıklama yaptı.

Onur Akay'ın öne sürdüğü gırtlak kanseri haberlerine yanıt veren 71 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak durumu açıkladı.

Aslan, son günlerde sosyal medyada dolaşan eski bir habere dikkat çekti. Gırtlak kanseri ve ekonomik zorluklarla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Aslan, Kendisinin rahatsız olduğunu ancak gırtlak kanseri olmadığını söyledi. İnce bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu ve bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu aktardı.

Durumunun gayet iyi olduğunu dile getiren sanatçı, tedavi sürecinden dolayı biraz yıprandığını fakat kendini iyi hissettiğini ifade etti. Sevenlerinin, dostlarının ve akrabalarının endişelendiğini bildiğini ve sadece dualarını istediğini belirtti.

"Sadece dualarınızı istiyorum"

Paylaşımına "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri ve ekonomik sıkıntılarla ilgili asılsız haberler dolaşıyor. Lütfen bu tür haberlere inanmayın. Sadece dualarınızı istiyorum. Selam ve dua ile" notunu ekledi.

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