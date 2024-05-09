Sinan Ateş cinayeti: Tetikçinin kaçırıldığı çakarlı aracın görüntüsü ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede plakasına yer verilmeyen; tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın görüntüsüne ulaşıldı.

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Sinan Ateş cinayeti: Tetikçinin kaçırıldığı çakarlı aracın görüntüsü ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; görüntüde koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede azmettirici olarak gösterilen eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı aracın çakarlı olduğu görülüyor.

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçinin kaçırıldığı çakarlı aracın görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 1

Dosyadaki bilgilere göre, aracın “çakar” açık haldeki görüntüsü, tetikçinin İstanbul’a bırakılmasının ardından Demirbaş ve Yüksel’in Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldı.

Söz konusu aracın, cinayetin işlendiği 30 Aralık günü akşam saat 18.34’te Mevlana Bulvarı’ndan Gölbaşı İstikametine gittiği görüldü. Aynı araç 13 dakika sonra saat 18.47’de, tetikçinin, iddianamede azmettirici olarak görünen eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından cinayet sonrası ilk olarak bırakıldığı ve Gölbaşı’ndaki çiftliğe giden yol üzerinde bulunan köpek üretim çiftliği kamerasına takıldı. Buradan Aytaç Ataç’ın sahibi olduğu çiftliğe giderek tetikçiyi alan, ön koltuğunda Tolgahan Demirbaş, şoför koltuğunda ise Emre Yüksel’in bulunduğu ancak arka kısmın görülemediği araç daha sonra İstanbul istikametine doğru devam etti.

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BOLU'YA DÖNDÜLER, ÖZYAĞCI ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Demirbaş ve Yüksel’in telefon sinyal kayıtları ile de örtüşen PTS görüntülerine göre araç, Bolu’yu geçerek Düzce’ye geldi. Bu sıralarda, tetikçiyi olay yerine getiren kurye Vedat Balkaya’nın Kocaeli gişelerde yakalandığına ilişkin bilgi basına düştü. Arka koltuğunda tetikçinin bulunduğu değerlendirilen Yüksel ve Demirbaş’ın kullandığı araç da bu nedenle saat 22.00 sıralarında Bolu’ya döndü ve tetikçi Özyağcı burada kameraların olmadığı bir yerde indirildi.

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BAŞ DÖNDÜREN GÜZERGÂH

Bolu’da geçici olarak tetikçiyi indiren ve burada bir restoranda yemek yiyen Demirbaş ve Yüksel, daha sonra 23.35 sularında tekrar İstanbul yönüne hareket etti ve Kurtköy’deki bir otelde konakladı. Ancak iddianamede, aracın PTS’ye takılan görüntüleri yerine ikilinin Kurtköy’de kaldığı otele ait ve araç plakasının okunmadığı görüntülerden bahsedildi. Geceyi Kurtköy’deki otelde geçiren Demirbaş ve Yüksel, sabah saatlerinde tekrar Ankara istikametine doğru yola çıktı ve 11.15 sularında Bolu’ya geldi. Tetikçiyi geçici olarak bıraktıkları Bolu’dan bir kez daha alan ikili, daha sonra bir kez daha İstanbul yönüne döndü ve saat 13.15 sularında bir kez daha Pendik’e gelerek yine kameraların bulunmadığı bir alanda tetikçiyi bıraktı ve 13.45 itibarıyla Ankara istikametine döndü. Aracın çakarlarının yandığı görüntü de bu esnada PTS kameralarına takıldı.

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