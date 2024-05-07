Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan 145 sayfalık iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianame başta Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ‘Eksik” diyerek eleştirmişti. İddianame birçok siyasetçi ve hukukçu da tarafından eleştirilmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugünkü konuşmasında mahkemeye iddianameyi kabul edip yargılamaya başlama çağrısı yapmıştı.

"FAİLLER ALENEN KORUNUYOR"

Geçtiğimiz günlerde Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Ayşe Ateş şunları söylemişti:

* "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net.

Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için."

AYŞE ATEŞ'İN İFADESİ İDDİANAMEDE YOK

Ayrıca, Ayşe Ateş'in ifadesine iddianamede yer verilmedi. Bu duruma tepki gösteren Ayşe Ateş, "Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"AZMETTİRİCİLER NEREDE?"

Ayrıca Ayşe Ateş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla iddianamenin sonuç kısmını paylaştı. Ateş, "Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" diye sordu.

Ateş'in paylaşımın tamamı şöyle:

"İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?"

DURUŞMA GÜNÜ BELİRLENECEK

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak. Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

DEVLET BAHÇELİ DAVA BAŞLASIN DEMİŞTİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasına ilişkin iddialara tepki göstermişti. Bahçeli, "Yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz." dedi.

İDDİANAMEDE MHP’NİN ADI GEÇMİYOR

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de tutuklu bulunuyor. Tutuklananlar arasında, cinayet işlendiği dönemde MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Ufuk Köktürk de yer alıyor. Ayrıca sanıklardan Tolgahan Demirbaş’ın, eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanması da iddianamede yer almadı. İddianamede MHP’nin adı geçmiyor.

MHP’nin anıldığı nadir bölümlerden birinde ise şüpheliler Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ın ifadelerinde, “Biz MHP üyesi değiliz” dedikleri aktarılıyor.

"SUİKASTI DOĞUKAN ÇEP VE TOLGAHAN DEMİRBAŞ PLANLADI"

İddianamede Sinan Ateş’i öldürmek üzere azmettirici Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın planlama ve tasarlama yaptıkları, Tolgahan Demirbaş’ın Burak Kılıç isimli şahıstan Ateş’in evinin konumunu araştırmasını istediği ve bu bilgileri Demirbaş’a gönderdiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede Tolgahan Demirbaş’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal’dan Sinan Ateş’in telefonunu ve adres bilgilerinin sorgulanmasını istediği, şüphelinin de kişisel bilgileri şüpheli Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği tespitine yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede şüphelilerle ilgili şu tespitlere yer verildi:

– Doğukan Çep, şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ile Suat Kurt’u; Sinan Ateş’i öldürmek üzere azmettirdi.

– Şüpheli Eray Özyağci’nin silah kullanma konusunda ‘usta olduğu’, şüpheli Vedat Balkaya’nın motokurye olduğu, iyi şekilde motosiklet kullandığı, olayın öncesinde ve sonrasında daha hızlı, esnek ve rahat hareket edebilmek üzere motosiklet ile olay yerine gelinmesi ve olay yerinden uzaklaşılmasının planlandığı ifade edildi.

– Şüpheli Suat Kurt, olaydan önce ve olay sırasında yoğun şekilde keşif ve gözcülük yaptı.

– Şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un; Sinan Ateş’in öldürülmesi ve müşteki Selman Bozkurt’un öldürülmesine teşebbüs edilmesi olayında eylem üzerinde ortak hakimiyetlerinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede; şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt için “tasarlayarak kasten öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Şüpheliler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın da “suça azmettiren” olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal’ın da “suça yardım eden” olarak “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

SELMAN BOZKURT’UN İFADESİ: 7-8 EL ATEŞ ETTİ

İddianamede Sinan Ateş’in akrabası olan Selman Bozkurt’un da ifadeleri de yer aldı. Aynı zamanda suikastta yaralanan müşteki Bozkurt şunları söyledi:

“Sinan Ateş benim yaklaşık 2 metre önümde, ben de arkada yürüyordum. Tam olay yerine geldiğimiz esnada saat 13.30 sıralarında sağda bulunan park halinde aracın önünden bir şahıs Sinan Ateş’in önüne geçerek elinde bulunan siyah renkli tabanca ile art arta ateş etmeye başladı. Sinan Ateş vurularak yere düştü. Ben Sinan’ın yanına gelip müdahale edecekken bana da 2 el ateş etmesiyle ben de yaralanarak hemen kendimi solda bulunan bir aracın arkasına atarak sipere geçtim. Bu esnada bize ateş eden şahıs tekrar ateş ederek yaya vaziyette kaçmaya başladı. Ben de belimde Sinan Ateş’in vermiş olduğu tabanca ile kaçan şahsın arkasından havaya doğru 4-5 el ateş ettim. Bize ateş eden şahıs kısa bir müddet sonra yaya olarak kaçıp gözden kayboldu. Bu şahıs Sinan Ateş’e 7-8 el ateş ettikten sonra silahın namlusunu bana çevirerek 2-3 elde bana ateş etti. Ben sırtımdan yaralandım. Bu şahıs bana hedef gözeterek ateş etmiştir, beni de öldürebilirdi.”