Köpeğini öldüren komşusunu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemişti; tutuklandı!

Köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükleyen şüpheli tutuklandı.

Köpeğini öldüren komşusunu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemişti; tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde Şaban T., köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusu Orhan S. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Şaban T., Orhan S.'yi halatla ayağından aracının arkasına bağladı. Otomobilin direksiyonuna geçen Şaban T., aracıyla ilerlemeye başlayarak Orhan S.'yi sürükledi.

Etiketler
Antalya Yılmaz Tunç
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak pistten kaldırıldı İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak pistten kaldırıldı
'Ayazlar' suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı! 'Ayazlar' suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı!
Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor? Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel akraba atamaları için talimat verdi; CHP'de alarma geçildi
Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi
Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin: 19 katlı 10 blok dikilecek Kalyoncuların Kozyatağı’ndaki lüks konut projesine izin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi kaldırdı Merkez Bankası o düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı