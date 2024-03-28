Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...

Evinizde bahçenizde veya ofisinizde çiçek yetiştirmeyi arzu ediyorsanız onların bakımını da en iyi şekilde yapmanız gerekmektedir. Bu tüyolar sayesinde çiçekleriniz solmayacak ve çok daha hızlı çiçek açacak

Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...

Çiçek yetiştirme, sabır ve özen gerektiren bir uğraştır. Sadece sulamak ve budamak genellikle yeterli olmaz, bitkilerin özel ihtiyaçlarına dikkat etmek gerekir. Eğer bitkileriniz istediğiniz gibi çiçek açmıyorsa endişelenmeyin, çünkü doğal kürlerle bu durumu kolayca düzeltebilirsiniz. Bitkilerinizin sağlığı ve güzelliği için doğal kürleri nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim.

Sebze sularını bitkilerinize dökün

Yemeklerde kullandığınız sebzelerin kabuklarını bitkileriniz için değerlendirebilirsiniz veya özel olarak tamamını onlar için kullanabilirsiniz. Mevsimine uygun sebzeleri kaynatarak suyunu süzün. Soğumasını bekledikten sonra bitkilerinizi bu sebze kürü ile sulayabilirsiniz. Sebzelerin içinde bulunan vitaminler çiçeklerin ihtiyaç duydukları gelişimi sağlamalarına yardımcı olur.

Muz kabuğunu atmayın

Muz, içinde bulunan magnezyum ile insanlara olduğu kadar bitkilere de faydalı olan bir meyvedir. Yediğiniz muzların kabuklarını bir kabın içinde biriktirip üzerine biraz su ekledikten sonra bir gün boyunca bekletin. Daha sonra bu suyu bitkilerinize dökün. İsterseniz muz kabuğunu küçük küçük doğrayıp bitkilerin toprağına karıştırabilirsiniz.

Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... - Resim : 1

Haşlanmış yumurtanın suyunu dökmeyin

Haşladığınız yumurtanın kabuklarını ve haşlama suyunu çiçekleriniz için kullanmanız oldukça faydalı bir yöntem. Haşlanan yumurtanın suyunu soğuttuktan sonra çiçeklerinize dökebilir, yumurta kabuklarını da ezip toz hâline getirerek çiçeğinizin toprağına serpebilirsiniz. Yumurtada bulunan protein bitkinizin çiçek açmasını sağlayabilir.

Kuru mayayı bitkilerinizin toprağına dökün


Açmayan çiçekler için çözüm sunan bir diğer ürün de kuru maya. 3 litre su ile karıştırılacak 1 yemek kaşığı maya, çiçeklerinizin açmasına yardımcı olmakla kalmaz sağlıklı ve canlı görünmelerini de sağlar. Yaptığınız karışımı bitkinin yapraklarına değdirmeden yalnızca toprağına dökün. Bu işlemi 15 gün aralıklarla tekrarlayabilirsiniz.

Çiçekler neden Solar?

Bazı durumlarda çiçekler solar. Bunun birkaç nedeni olabilir. Örneğin, bitkinin kökleri yetersiz su alıyorsa veya toprakta yeterli besin maddesi bulunmuyorsa, bitki solar. Ayrıca, aşırı sıcaklık veya soğukluk da bitkinin solarak kurumasına neden olur.

Bunun yanı sıra, bitkinin zarar görmesi de solarak kurumasına yol açabilir. Zarar görmüş bir yaprak veya gövde, bitkinin fotosentez yapmasını engelleyebilir ve bu da bitkinin solarak ölmesine yol açar

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