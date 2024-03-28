Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor

Pas lekeleri genellikle metal yüzeylerde su ile temas sonucu oluşur ve temizlenmesi oldukça zor bir süreç gerektirir. Pas lekelerinin nasıl çıkartılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak, bu tür lekelerle karşılaşıldığında işleri kolaylaştırabilir.

Pas lekelerini çıkartmak için öncelikle kullanılacak yöntemin, lekenin oluştuğu yüzeyin cinsine uygun olması önemlidir. Farklı metaller farklı temizlik yöntemleri gerektirebilir. Ayrıca pas lekesinin ne kadar derin olduğu da temizlik yöntemini belirlemede etkili olacaktır.

Pas lekelerini çıkartmak için evde kullanılabilecek birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İşte pas lekesine karşı en etkili çözüm yolu.

PAS LEKESİ NEDEN OLUR?

Pas lekesi su ile demirin teması sonucu demirin oksitlenmesi ile oluşan bir lekedir. En zorlu lekelerden birisi olarak bilinir. Üstelik bu leke musluklarda, fayanslarda, kıyafetlerde, evdeki beyaz eşyalar ya da küçük ev aletlerinde görülebilen çok yaygın bir lekedir. Ancak korkmayın bu lekeden kurtulmak mümkün.

BEYAZ EŞYA PAS LEKESİ NASIL ÇIKAR



Beyaz eşyaları ve ev aletleri suyla sık sık temas ettiği için pas lekesinin ortaya çıkması muhtemeldir. Örneğin ütünüzde oluşan pas lekesi için ütüye beyaz sirke koyulur ve çalıştırılır. Ütü çalıştırıldıktan sonra deliklerinden kirli su akar ve iç yüzeyi temizlenmiş olur. Limon tuzu da çıkarma yöntemlerinden biridir. Pas lekesi olan yere limon tuzu dökülür ve üstüne kaynar su eklenir ve bir süre sonra durulanır

PAS LEKESİ KUMAŞTAN NASIL ÇIKAR?



Günlük hayatta iş yaparken ve hatta park bahçelerde dolaşırken üstünüze pas lekesi bulaşabilir. En kısa sürede müdahale etmek işe yarayacaktır. Lekeye limon veya beyaz sirke sürerek bekletin. Bekledikçe pas lekesinin açıldığını fark edersiniz.

Lekeyi çitilemeyin ya da ovalamayın, aksi takdirde leke dağılacaktır. Bunun yerine üstünden bir bez ile bastırarak fazla suyunu alın. Kıyafeti güneşte kurutun ve daha sonra makinede yıkayın. Böylece leke çıkacaktır.

Kıyafetten pas lekesi çıkarma yöntemi halı gibi ürünler için de geçerlidir. Tüm tekstil ürünlerinde limon ya da beyaz sirke işe yarayacaktır. Bu şekilde pas lekelerinden kolayca kurtulacaksınız.

BANYOLARDAKİ PAS LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Fayanstan pas lekesi çıkarma yöntemlerinden en etkilisi limon suyudur. İçindeki asit lekeyi yumuşatır ve söker. Limon suyu işe yaramadıysa fayansa diş macunu döküp sert bir fırça ile ovalamalısınız.

Eğer banyodaki paslı alan çok fazla ise bu yöntemler zorlu olabilir. Bu durumda marketlerde satılan pas sökücü kimyasallara başvurabilirsiniz. Ancak vaktiniz varsa doğal yöntemlerle hem fayanslarınızı hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Fotoğraflar: Youtube.com / Derleme: Gercekgundem.com