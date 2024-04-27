Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

- Adana: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

- Diyarbakır: Az bulutlu 31

Kaynak: Gerçek Gündem