TCMB, menkul kıymet tesisi düzenlemesini kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve bankaların belirli menkul kıymetleri tutmalarını zorunlu kılan menkul kıymet tesisi düzenlemesini 9 Mayıs 2024 tarihinde yürürlükten kaldırdığını duyurdu.

Bu karar, 6 Nisan 2024 tarihinde yapılan basın duyurusunda duyurulmuş ve menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesi ve kredi büyümesine göre uygulamanın sonlandırılması gibi adımlar da atılmıştı.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin bu kararı, makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye yönelik adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası, bu sayede piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmayı ve makro finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.