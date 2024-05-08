Mevduat faizi neden düşüyor? Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1-3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 68,9'dan 68,1'e geriledi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla, mevduat faizlerindeki düşüşün nedenlerini açıkladı.

Prof. Dr. Kara, mevduat faizlerindeki düşüş ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Mevduat faizi neden düşüyor?

1) Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldi

2) Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttı. TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok."