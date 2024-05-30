İBB duyurdu: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu açıkladı.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

zel, tüneller hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak, sosyal medya kullanıcıları İBB Miras'ın tünel görsellerini paylaşarak keşfin nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Bu yeni keşif, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.