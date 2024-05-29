Küçükçekmece Beşyol'da metrobüs yangını paniğe yol açtı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Beşyol metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüste yangın çıktı. Yolcular metrobüsten kısa sürede tahliye edilirken, görevliler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüste yangın çıktı. Yangın, metrobüsün motor kısmında başladı ve kısa sürede büyüdü. Yolcular tahliye edildi ve görevliler tarafından yangın tüpleriyle ilk müdahale yapıldı.

Metrobüs yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve diğer metrobüslerdeki yolcular yangın söndürülene kadar bekletildi. Herhangi bir patlama olma ihtimaline karşı bölge boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Çekici yardımıyla yanan metrobüs servise çekildi. Kapatılan yol yaklaşık yarım saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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