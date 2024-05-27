İstanbul'da oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İstanbul'da oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Olay Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi Nil Sokak'ta bulunan bir oyun salonunda gerçekleşti. Saldırganlar, oyun salonuna araçla gelerek uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu iş yeri çalışanı E.K. (18) hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, araç plakasından şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Çete elebaşı dahil 40 gözaltı İstanbul'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor
Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları iyileşiyor! İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları iyileşiyor!
ÇOK OKUNANLAR
Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin nasıl temizlenir? Duşakabin camında tek bir kireç lekesi dahi kalmayacak
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı. İş Bankası rakamları arttırdığını duyurdu. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları ne kadar? Emekli promosyon rakamlarında kartlar yeniden dağıtıldı
Son anket: CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak CHP ve AKP geriledi; O partiden sürpriz atak!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!