İstanbul'da oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Olay Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi Nil Sokak'ta bulunan bir oyun salonunda gerçekleşti. Saldırganlar, oyun salonuna araçla gelerek uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu iş yeri çalışanı E.K. (18) hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, araç plakasından şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA