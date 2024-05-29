Uzmanlar defalarca uyarmıştı: Kuşların göç yolu üzerine yapılan İstanbul Havalimanı'nda leylek alarmı

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen yapılan İstanbul Havalimanı, Avrupa ve Afrika arasındaki kuş göç yolu üzerine kuruldu. Kış aylarında rüzgar nedeniyle sorun yaşanan havalimanında göç dönemleri de ciddi tehdit oluşturuyor. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti.

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İstanbul Havalimanı’nda hem hava sahası olarak hem de kuşların göç rotası olmasından kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Kış aylarında rüzgarın etkisiyle Havalimanı’na inmek üzere yaklaşan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Uzmanların uyarılarda bulunduğu havalimanında kuşların göç etme dönemi de ayrı bir sıkıntıya neden oluyor.

Bu durum 2021’in Nisan ayında yayımlanan İGA Emniyet Bülteni’nde de konu olmuştu. İGA Emniyet Bülteni 14 Nisan 2021 yılında yayımladığı o uyarılar:

İstanbul Havalimanı Avrupa - Afrika arasındaki kuş göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Uzun dönemli izleme çalışmalarına göre, göç dönemlerinde ve yıl boyu uçuş güvenliğini tehdit edebilecek göçmen ve yerli kuş türleri tespit edilmiştir. Havalimanımızda görev yapan tüm personelin kuşların ve diğer yabani hayvan türlerinin havalimanı ve çevresinde barınmasını sağlayacak her türlü hareketten kaçınmaları gerekmektedir.

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Havaların ısınmasıyla birlikte kuşların göçü başladı. Kuş sürülerinin göç etmesi İstanbul hava sahasında kuş alarmına yol açtı. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için hava trafik kontrolörleri pilotlarla koordineli olarak çalışıyor. Pilotların, hava trafik kontrolörleriyle yaptıkları konuşma kayıtları ise dikkat çekti.

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PİLOTLAR UYARILMAYA BAŞLANDI

Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu havaların ısınmasıyla başlamıştı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında bulunan leylek sürüleriyle ilgili pilotları uyarmaya başladı. Muhtemel çarpma tehlikelerine karşı da kule görevlileri leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu 4 bin feet üzerinde leylek sürüsünü rapor etti. Bunun üzerine kule görevlileri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için leylek sürülerine karşı diğer pilotları da bu konuda bilgilendirdi.

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Kaynak: İHA

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