İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları iyileşiyor!

Geçtiğimiz dönemde, İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı endişe verici seviyelere kadar düşmüştü. Nitekim 11 Kasım 2023 tarihinde barajların doluluk oranı yüzde 16,18'e kadar gerilemişti. Ancak son dönemde yağışların artması ve kararlı su tasarrufu çalışmaları sayesinde, barajlardaki doluluk oranları iyileşme gösterdi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı olurken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 38.35 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Megakentin tüm barajlarının ortalama doluluk oranı ise yüzde 80.62 seviyesinde gerçekleşti.

Yetkililer, İstanbul halkından su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya devam etmelerini talep ederken, önümüzdeki dönemde barajlardaki doluluk oranlarının daha da iyileşmesi bekleniyor.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 53.0

• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.92

• Darlık Barajı yüzde 78.05

• Istrancalar Barajı yüzde 38.35

• Kazandere Barajı yüzde 76.98

• Elmalı Barajı yüzde 83.91

• Ömerli Barajı yüzde 92.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.28

• Terkos Barajı yüzde 89.58