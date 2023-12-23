THY, 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

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THY, 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle 41 seferin iptal edildiği bildirildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında; 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."

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