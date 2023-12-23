Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

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