İYİ Parti’den istifa eden Yüksel Arslan: 'Akşener'in okuduğu o şiirden sonra çok üzüldüm'

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100.com Hacı Yakışıklı, hukukçu Av. Engin Akın, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk oldu. İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan programa bağlanarak istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksel Arslan'ın açıklamalarından satır başları:

"AKŞENER 'SERBESTSİNİZ' DEDİ"

Akşener, Yavaş ile yakın olduğumuzu bilir. Her toplantıda görüşlerimi bildirdiğim zaman bana Akşener "siz serbestsiniz, Mansur Bey'in arkadaşısınız. Kendi partimize, kendi adayımıza çalışmamı istemeyebilirim" dedi. Git oraya çalış filan demedi. Ben bunu ahlaki bulmuyorum. Bir siyasi partinin vekili olup başka bir siyasi partinin adayını desteklemeyi uygun bulmuyorum. Dolayısıyla ben bunu açıklamamda bahsettim. Ben Ankara'nın diğer illerden farklı olduğunu söyledim ve farklı çözümün olabileceğini sabırla bekledim. Uşak konuşmasında Akşener böyle bir şey olmayacağını söyledikten sonra istifa etmek zorunda kaldım.

"SÜRECİN DURMAMASI İÇİN BİLGİM YOK DEMEK ZORUNDA KALDIM, DENİZ GÜREL'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Ben partinin başarılı olmasını istedim yerel bir ittifak zemini aradım, görüşlerimi bildirdim. Bütün arkadaşlarım bunu biliyor. Bu sürecin devam ettiğini ve kesintiye uğramasını istemediğim için bu konuda bilgim yok demek zorunda kaldım. Deniz Beyden de özür dilerim siyasette acemiliğimiz de oldu. Akşener'in "Ankara'yı parsallemişler, bölmüşler" deyince ben üzerime alındım.

"ANKARA’DA MANSUR BEYLE ÇALIŞACAĞIZ, ONLARA BAŞARILAR"

Ankara’da bir iş birliği olmayacağını düşündüm 50 yıllık arkadaşım, abim, dostum ben farklı bir davranış içerisine giremezdim. Kırmadan dökmeden ben partimi seviyorum, genel başkanımı seviyorum, arkadaşlarımla ilişkilerim çok güzel kendilerine başarılar dilerim. Biz Ankara’da Mansur Beyle beraber çalışacağız.

"İTTİFAK İÇİN GÖRÜŞME TASLAĞINI AKŞENER'E GÖTÜRDÜM"

Partimin başarısı için yerel bir ittifak zemini aradım, görüşlerimi bildirdim. Akşener'e taslak götürdüm, kendisi 'tamam' dedi. Ankara'da iyi neticeler alınabileceğini söyledim. Taslağı Akşener'in kendisine götürdüm, 'bakıp inceleyelim' dedi. Bu benim istifa etmemden 2 gün önceydi.

"O MESAJI YANLIŞLIKLA ATTIM"

Yakışıklı'nın "Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifa etti haberi geçti siz de kendi resmi sosyal medya hesabınızdan bu haberin altına şu yorumda bulunmuştunuz ‘İmamoğlu satın aldı’ fakat gönderiyi bir süre sonra sildiniz. Neden yazdınız?" sorusuna Arslan "Ayşe Hanım’a mesaj attım burada bir yanlışlık oldu diye. Bir arkadaşım bana İstanbul milletvekili istifa etmiş yazıp o ibareyi kullanmış bizim de yaşımız geçmiş sosyal medyada teknik konularda hatalarımız olur. Ben ona bunu kaldır bu doğru değil derken onun bana gönderdiğini paylaşmışım. 15-20 saniye geçmeden danışmanım fark etti kaldırdık, özür diledik." cevabını verdi.

"BEN O ŞİİRDEN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜM"

(Akşener'in 'Korkak yavaş' şiiri) Ben o şiirden sonra çok üzüldüm zaten bundan sonra gelişti bu süreç. Ankara’da Mansur Beyi herkes tanır. Ben ondan çok alınganlık gösterdim. Sayın Genel Başkanım da ‘Ben her toplantımda Atsız’dan şiir okurum böyle bir kastım yoktu’ dedi. O zaman özür dilemek lazım dedim, parti sözcümüz Kürşad Zorlu açıklama yaptı konu kapanmıştır dedim.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM"

Yakışıklı'nın "Önümüzdeki süreçte bir başka partiye geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Arslan "Geçmeyi düşünmüyorum. Bağımsız kalacağım." cevabını verdi.