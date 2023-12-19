İYİ Parti lideri Akşener İmamoğlu'nu hedef aldı: Erdoğan öğrendi, İmamoğlu da öğrenecek

İstifalarla sarsılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak il teşkilatını ziyaret etti.

Uşak’ta bir konuşma yapan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da tutuklandığı dönemde destek verdiğini hatırlatan Akşener, daha sonra ağır hakaretler duyduğunu söyledi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

İmamoğlu’na da destek verdiğini söyleyen Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan bilir, Sayın Ekrem İmamoğlu da öğrenecek. Ben, sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum.



Aynı şekilde Saraçhane'ye 2. kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."