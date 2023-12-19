İYİ Parti lideri Akşener İmamoğlu'nu hedef aldı: Erdoğan öğrendi, İmamoğlu da öğrenecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Uşak'ta yaptığı konuşmada İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı.

><

İstifalarla sarsılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak il teşkilatını ziyaret etti.

Uşak’ta bir konuşma yapan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da tutuklandığı dönemde destek verdiğini hatırlatan Akşener, daha sonra ağır hakaretler duyduğunu söyledi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

İmamoğlu’na da destek verdiğini söyleyen Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan bilir, Sayın Ekrem İmamoğlu da öğrenecek. Ben, sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum.

Aynı şekilde Saraçhane'ye 2. kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti
Meclis’te ana dil tartışması; Süryani vekil Aslan: Tepki gösterenler bu ülkeyi sevmiyor Süryani vekil Aslan: Tepki gösterenler bu ülkeyi sevmiyor
Sigaraya gelecek 'otomatik' zam: Tiryakilerin cebi fena yanacak Sigaraya gelecek 'otomatik' zam!
Hamas liderlerinin Türkiye'de gizlice bir araya geldiği iddiası Meclis gündeminde Hamas liderlerinin Türkiye'de gizlice bir araya geldiği iddiası Meclis gündeminde
TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih