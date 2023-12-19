Meclis’te ana dil tartışması; Süryani vekil Aslan: Tepki gösterenler bu ülkeyi sevmiyor

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam ana dil tartışması yaşandı. Meclis’in tek Hristiyan milletvekili olan Halkların Eşitlik ve Demokratik Partili (DEM) George Aslan, Genel Kurul’a hitap etti. Hitabının sonunda ana dilinde Noel bayramını kutlayan Aslan’a İYİ Parti sıralarından tepkiler gösterildi.

DEM Milletvekili George Aslan, dün yaşananları Gerçek Gündem’e anlattı.

Aslan, “Ben bir konuşma yaptım. Konuşmamın içeriği de karayolları sorunlarıydı. Hem trafik kazaları meselesi hem seçim bölgemdeki yol sorunları hem de Mardin Midyat ilçesindeki kanalizasyon sorunlarını gündeme getirdim. Daha sonra 2023’te yapacağım son konuşma olduğu için Türkiye yaşayan Hıristiyan halkların Noellerini ve yeni yıllarını kutladım” dedi.

Konuşmasının bitmesinin ardından Meclis Başkan Vekili’nden ricada bulunduğunu ifade Aslan, “Halkımın içinde Türkçe bilmeyen çok insan var. Zaten onları Türkçe bilmemeleri de bu ülkenin ayıbı. Kendi dilimde de onların bayramını kutlamak istiyorum. Ben o kutlamaya başlar başlamaz tepkiler gelmeye başladı. Ardından tepkiler üzerine milletvekillerine dedim ki; biz, bu dili başka bir gezegenden getirmedik. Biz de başka bir gezegenden gelmedik. Biz bu toprakların binlerce yıllık yerleşik halkıyız. Bu dil de bu ülkenin bir zenginliğidir. Siz bunu niye kabul etmiyorsunuz” diye konuştu.

ANA DİLE KARŞI ANAYASA HATIRLATMASI

Birleşime ara verildiğinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili ile görüştüğünü söyleyen Aslan, “Ayıp değil mi? Avrupa’da Süryanice bütün okullarda resmi dil olarak okutuluyor. Ben burada bir bayramı Süryanice kutladım diye neden tepki gösteriyorsunuz” dediğini aktardı.

Aslan kendisine yanıt olarak, dile tepkili olmadıklarını Anayasa’ya göre resmi dilin Türkçe olduğunu hatırlattıklarını söyledi.

Aslan, İYİ Parti Grup Başkan Vekili’ne şu yanıtı verdiğini anlattı:

“Biz yıllardır Türkçe’yi evimizde, sokaklarda, her yerde konuşuyoruz. Bundan da hiçbir sıkıntı duymuyoruz. Biz yüz yıllardır buna tahammül ediyoruz da siz neden iki cümleye tahammül edemiyorsunuz, dedim.”

LOZAN’DAN GELEN HAK

Yaşananlar hakkında Gerçek Gündem’e değerlendirmede bulunan Aslan şunları kaydetti:

“Lozan Anlaşması’na göre Rumlar, Ermeniler yani Müslüman olmayan halklar azınlıktır. Biz Süryaniler olarak bundan yararlanmadık. Bizim toplum yöneticilerimiz biraz ürkekçe yaklaştı bu zamana kadar. Ancak son zamanlarda bunun üzerinde duruyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Yeşilköy’de bir anaokulu açıldı. Cumhurbaşkanı da en son kilisemizin açılışında “Süryaniler için bir özel okul açılışına izin veriyoruz” dedi. Aslında bu bizim Lozan’dan gelen hakkımız ama her olumlu adıma seviniyoruz yine de. Biz bu anadilde eğitim üzerine eğilmeye devam edeceğiz.

“TEPKİ GÖSTERENLER BU ÜLKEYİ SEVMİYOR”

Bu ülkenin yöneticilerinin, bu topraklarda sadece Türklerin yaşamadığını, başka renklerin de yaşadığını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekir. 21’inci yüzyılda bir parlamentoda bir milletvekili kendi dilinde konuştu diye tepki gösteriliyorsa bu çok ilkel bir durumdur.

Bizim konuştuğumuz dil, Hazreti İsa’nın dilidir. Bugün yöneticilerden hiç kimsenin beğenmediği Suriye’de okutuluyor. Bu tepkiyi gösterenler bu ülkeyi sevmiyor. Kendilerine diyorlar ya ‘Türkiye sevdalıları’, hiç ilgisi yok. Bir yurtsever ülkenin tarihine bir bakar. Yazık ediyorlar Türkiye’ye.”

LOZAN ANLAŞMASI’NIN ANA DİLDE EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN MADDELERİ Madde 40 — Müslüman olmayan azınlıklara ilintili olan Türk yurttaşları hukuk bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar ve özellikle, harcamaları kendilerince yapılmak üzere, her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları, her türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, yönetme ve denetleme ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapına bakımından eşit bir hakka sahip bulunacaklardır. Madde 41 — Genel öğretim konusunda Türk Hükümeti, Müslüman olmayan yurttaşların önemli bir oranda yerleşmiş oldukları kentler ve kasabalarda, bu Türk yurttaşlarının çocuklarının ilk okullarda kendi dilleriyle öğretim görmelerini sağlamak üzere, gerekli kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm Türk Hükümetinin söz konusu okullarda Türk dilinin öğretilmesini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır. Müslüman olmayan azınlıklara ilintili Türk yurttaşlarının önemli oranda bulundukları kentlerde ya da kasabalarda, bu azınlıklar Devlet bütçesi Belediye ya da benzeri bütçelerde eğitim, din, ya da yardım amacıyla genel gelirlerden verilecek paralardan yararlanma ve ödenek ayrılması konusunda hakça bir pay alacaklardır. Söz konusu paralar ilgili kurumların, yetkili temsilcilerine ödenecektir.

Kaynak: Gerçek Gündem