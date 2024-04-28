Muharrem İnce'nin tutmayan öngörüsü gündem oldu: Kurum ve Altınok çok doğru adaylar, İYİ Parti, CHP'ye kaybettiren olacak

Muharrem İnce'nin, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik yaptığı ve tutmayan "AKP seçime çok iyi hazırlanıyor, hiç hata yapmıyorlar. Murat Kurum ve Turgut Altınok çok doğru adaylar" analizi sosyal medyada gündem oldu.

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Muharrem İnce'nin tutmayan öngörüsü gündem oldu: Kurum ve Altınok çok doğru adaylar, İYİ Parti, CHP'ye kaybettiren olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı analiz sosyal medyanın gündemine geldi.

Muharrem İnce, 31 Mart öncesi AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için Murat Kurum'u, Ankara Büyükşehir Belediyesi için ise Turgut Altınok'u aday göstermesinin ardından bir değerlendirme yapmıştı.

AKP'nin adaylarını öven İnce, seçimde İYİ Parti'nin CHP'ye kaybettiren olacağını belirtmişti.

İnce şunları söylemişti:

"AKP seçime çok iyi hazırlanıyor, hiç hata yapmıyorlar. Murat Kurum ve Turgut Altınok çok doğru adaylar. İYİ Parti, CHP'ye kaybettiren olacak."

SEÇİMDE NE OLMUŞTU?

İstanbul'da İmamoğlu yüzde 51.14 ile, Kurum'a yüzde 10 fark atmıştı. Yavaş ise Ankara'da yüzde 60.43 oy alarak Altınok'u yüzde 30'a yakın farkla ardında bırakmıştı.

CHP ise Türkiye genelinde yüzde 37,76 oy alarak seçimde birinci parti olmuştu.

Seçime müstakil giren İYİ Parti ise yüzde 3.76 oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN YEREL SEÇİMLERDEKİ OYU

Mahalli İdareler Seçiminde Türkiye genelinde 78 bin 289 oy alan Memleket Partisi, yüzde 1'i bile bulamayarak %0.17'de kalmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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