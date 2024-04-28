Aile Bakanlığı'ndan 8 Mart için 'milyonluk' israf ihalesi: Kazanan şirket, 7 ayda 7 farklı ihaleyle ihya edilmiş

Halk enflasyonun altında ezilirken, düşük ücretle gününü geçirmeye çalışırken, Rolex saat takan ve Monacolarda ıstakoz yiyen iktidar sahipleri, halkın parasını israf ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 gün süren 8 Mart için kamunun parasından 9 milyon 990 bin TL harcamış

Bakanlığın, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği organizasyonu" için Mor Portakal Organizasyon Şirketi'ne 9 milyon 990 bin TL karşılığında ihale verdiği ortaya çıktı.

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül, ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İhale, Kamu İhale Kanunu'nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Bu madde, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmedik durumlarda kullanılması gereken bir düzenlemeyi içeriyor ve uzun süredir adrese teslim ihalelerle ilişkilendiriliyor.

ŞİRKET İHALELERLE İHYA EDİLMİŞ

Mor Portakal Organizasyon ve Reklamcılık Şirketi'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre, 13 Haziran 2022'de kurulduğu ancak son 7 ay içinde kamudan yedi ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 17 milyon TL'yi geçtiği belirlendi.

ŞALLAR NEREYE GİTTİ?

Bunun yanı sıra, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart yerel seçimlerine kadar kayyım yönetiminde olduğu dönemde, belediyenin 6 Mart'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Şal Mal Alım İşi" adı altında bir ihale düzenlediği ve bu ihale kapsamında yaklaşık 2 milyon TL harcadığı ancak alınan şal sayısının ve şalların nereye dağıtıldığının açıklanmadığı aktarıldı.