İYİ Parti Genel Başkanı seçildi: Müsavat Dervişoğlu kimdir?

İYİ Parti'de dün seçimli Olağanüstü Kurultay yapıldı.

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın genel başkan olmak için yarıştığı seçim, üçüncü tura kadar gitti.

Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun yarıştığı turda, 611 oy alan Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

PEKİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara’da doğan Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde Ülkü Ocakları içinde yer aldı.

1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı yaptı.

Hükümet 1979 yılında solun ortak adayı olarak Fatsa Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez ve yönetimini hedef alan "Nokta" operasyonları düzenlemişti. Bu operasyonlarda jandarma ve polis dışında MHP-Ülkü Ocakları da kullanılmıştı.

Müsavat Dervişoğlu’nun adı bu operasyonlarda geçiyor. Dervişoğlu, Fatsa merkezde yapılan baskınlarda görev almış maskeli grup içerisinde anılıyor.

1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporunda Mehmet Eymür ile bağlantısı olduğu belirtilen Kocaeli suç örgütü lideri Hadi Özcan, TBMM Susurluk Komisyonuna verdiği ifadede Müsavat Dervişoğlu'nun Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün adamı olduğunu öne sürmüştü.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu.

2009 yılında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün İzmir ziyareti sırasında, Türk'ü karşılayan DTP konvoyu iki ayrı noktada bir grup ülkücünün saldırısına uğramıştı. Grup daha sonra Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla durmuştu.

2011 genel seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı.

2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİP'e geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİP mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Partisinin İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem