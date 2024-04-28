Canlı yayında ipler gerildi: CHP'li vekil Yunus Emre tepki gösterdi, Resul Tosun ayağa kalktı

tv 100 Canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ile Star Gazetesi yazarı Resul Tosun arasında bir tartışma yaşandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde el değiştiren belediyelerden kalan borçları tartışan ikili arasında tansiyon birden yükseldi.

Çıkan tartışmada Resul Tosun ayağa fırladı.

Yunus Emre konuyla ilişkin şunları söyledi:

"Ben bu konuyu gündeme getirdim. Ancak maalesef hemen tepki göstererek beni konuşturmamaya çalışıyorsunuz. Son 15 dakikadır aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Canlı yayında belediye başkanıyla iletişime geçtim. Bu yolsuzluğu niçin savunuyorsunuz? Artık yeter."

Resul Tosun ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yeterli gelmiyorsa, isterseniz kalkıp gidebilirsiniz. 100 milyon TL'lik bir faturada haksızlık varsa yazıklar olsun. Eğer yalan söylüyorsanız, size yazıklar olsun. Lütfen terbiyeli olun. Sesinizi yükseltmeyin. Savunma yapmıyorsunuz, sadece ajitasyon yapıyorsunuz ve bağırarak haklı olamazsınız."

Kaynak: Gerçek Gündem