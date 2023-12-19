Aylin Kotil'den eski eşine: Benim yolum Sarıgül'le asla kesişmez

CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Aylin Kotil, adının eski eşi Mustafa Sarıgül ile anılmasına tepki göstererek "Her siyasetçinin yolu Sayın Sarıgül’le kesişebilir ama benim yolum asla kesişmez" açıklaması yaptı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kendi kanalından yaptığı konuşmayı paylaşan Aylin Kotil "Hiçbir erkek 20 yıl önce boşandığı kadınla anılmaz. Bu da bir maşizm değil mi?" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aylin Kotil, "Neredeyse 20 yıl önce kendi kararımla bütün ilişkimi kestiğim bir insanla adımın anılmasını gülümseyerek izliyorum" dedi.

'LİYAKATIMA LAF EDEMEYEN 'BAĞZI' ERKEKLER'

Kotil'in paylaşımı şöyle:

"Nevşin Mengü yüzüme karşı kimsenin söyle(ye)mediği ama liyakatıma laf edemeyen 'bağzı' erkeklerin karanlık kulislerde sürekli dillerine doladıkları bir konuyu dile getirmiş. Ben belediyeci bir ailede büyüdüm. Amcam İstanbul (Büyükşehir) Belediyesi’nin 12 Eylül faşizmi tarafından görevden alınan efsane belediye başkanı Aytekin Kotil’di. İhsan Alyanak, Ahmet İsvan, Ali Dinçer, Murat Karayalçın gibi muhteşem başkanlar babamın ve amcamın yakın arkadaşlarıydı. Neredeyse 20 yıl önce kendi kararımla bütün ilişkimi kestiğim bir insanla adımın anılmasını gülümseyerek izliyorum. Hiçbir erkek 20 yıl önce boşandığı kadınla anılmaz. Bu da bir maşizm değil mi? Çocuğumun babası olan bir kişiyle ilgili kamuya açık alanda konuşmak istemem. Ama beni buradan vurmaya çalışanlara tek sözüm var: 'Her siyasetçinin yolu Sayın Sarıgül’le kesişebilir ama benim yolum asla kesişmez.' Nokta."