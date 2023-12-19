Sedat Peker gündeme getirmişti: AKP'li eski vekil boşandı, milyonlarca lira tazminat alacak!

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarında isimleri geçen Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski Rektörü Ünsal Ban ile eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu boşandı. Ban’ın Taşkesenlioğlu’na toplam 22 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Ban’ın avukatları kararı istinafa taşıdı.

Peker’in iddialarının ardından Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ban tutuklanmış, Taşkesenlioğlu da Ban’a boşanma davası açmıştı. Boşanma davasının dilekçesinde Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2,5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı öne sürülmüştü. Dilekçede, Ban’ın Taşkesenlioğlu’ndan aldığı paralarla ilk önce 750 bin liraya tekne aldığı, sonrasında bu tekneyi satarak 4,5 milyon Euro’ya yeni bir tekne aldığı iddia edilmişti. Ban hakkında yürütülen ceza soruşturmasına giren MASAK raporunda da söz konusu tekne alımı için, Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş üzerine kayıtlı görünen Mengen Organik firması hesabından Malta merkezli BQ Maritime Limited isimli bir off-shore firmasına 3.7 milyon Euro (yaklaşık 67 milyon lira) gönderildiği bilgisi de yer almıştı.

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, ikili arasındaki boşanma davası ekim ayında Gölbaşı Aile Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi Taşkesenlioğlu, 50 milyonu maddi, 20 milyonu manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istedi. Mahkeme, Ban’ın, Taşkesenlioğlu’na 12 milyonu maddi 10 milyonu manevi olmak üzere toplam 22 milyon lira tazminat ödemesini kararlaştırdı. Ban’ın avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.