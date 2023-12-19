İmamoğlu'ndan eleştirilere yanıt: 'Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'ndan eleştirilere yanıt: 'Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar'

İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı girme kararı sonrası başlayan tartışmalar, şiddetlenerek devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta ilk kez Ekrem İmamoğlu'nun ismini vererek sert ifadeler kullandı.

Akşener, partisine operasyon yapıldığını iddia ederek, İmamoğlu ve Yavaş için 'İkisi de korktu' dedi.

İMAMOĞLU: OYUNA GELİYORLAR

Meral Akşener'in konuşmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kurtköy Yaşam Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" dedi.

İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum.

Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
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