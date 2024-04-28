Emekliler için yeni zam formülü: İşte olası rakamlar...

“Diyelim ki; kök maaşı 7 bin lira 8 bin lira olanlara zaten oransal zam verdiğinde ‘sıfır’ zam vermiş oluyor. Bu nasıl artacak?” ifadelerini kullanan İsa Karakaş, “10 bin lira altında olanların maaşlarını yüzde 50 zam yapsa bile, 8 bin lira olan 12 bin lira olacak. Bunu yaptığı zaman, sosyal sigorta tekniği açısından sistemin infilak etmesi anlamına gelecek.