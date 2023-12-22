AKP'li yöneticiden Erdoğan’a: Allah çocuklarımın ömründen alıp size versin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

AKP Ordu İl Başkanı Selman Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, yoğun mesaisine rağmen bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. İlk Günkü Aşkla çalışmaya devam edeceğiz ve Rabbimin izniyle 2024 Yerel Seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in toplantıdaki sözleri gündem oldu.

Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum: Rabbim benim, çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin" dedi.

Bunun üzerine araya giren Erdoğan, "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var" karşılığını verdi.

Sözlerine devam eden Yüksel, "Kesinlikle ama sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim size uzun ömürler versin" diye konuştu.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Yüksel, "Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik" ifadelerini kullandı.